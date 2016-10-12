Курск, 12 октября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Администрация города Курска решила расторгнуть договор аренды на участок в урочище Шуклинка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службу ОНФ, после проверки общественников выяснилось, что арендатор незаконно рубил лес в водоохранной зоне.

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В начале лета арендатор, который запланировал в урочище Шуклинка строительство линий электропередачи, автодороги шириной 15 м и остановочного павильона, срубил все деревья на площади около 0,5 га. Причем возведение капитальных объектов, вроде линий электропередач, на этом участке запрещено документацией. Договор аренды заключался для организации зоны отдыха на берегу реки Тускарь.

Активисты ОНФ обратились с просьбой о проверке в прокуратуру и в администрацию Курска, а также предложили пересмотреть положительное заключение экспертизы проекта освоения лесов, подготовленного арендатором лесного участка.

«Решение администрации областного центра о расторжении договора аренды с предпринимателем, который вырубал деревья в урочище Шуклинка, — серьезный положительный результат работы активистов народного фронта. Общественники вместе с горожанами и прессой смогли добиться справедливости. Рассчитываем, что муниципалитет сумеет вернуть землю во владение города Курска, даже если придется пройти через долгие судебные процедуры. Уникальный участок «зеленого щита» Курска будет сохранен», — заявил представитель регионального штаба ОНФ Сергей Григорьев.

Сейчас работы в урочище приостановлены, хотя значительное количество деревьев уже срубили. Активисты назвали вырубки «варварскими» и считают, что арендатор должен возместить городу ущерб. Администрация города подала арендатору иск о нарушении условий договора аренды.