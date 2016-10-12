Москва, 12 октября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Для деятельности по производству, хранению и реализации игрового оборудования, а также устройств или приспособлений, используемых для проведения азартных игр предлагается ввести лицензирование. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, соответствующий пакет законопроектов внесло в Госдуму законодательное собрание Татарии.

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Авторы пакета законодательных инициатив предлагают ввести уголовную ответственность за производство, хранение, реализацию игрового оборудования (устройств или приспособлений, используемых для проведения азартных игр) без лицензии. Наказанием за эти деяния предлагается назначить штраф до 250 тыс рублей либо 1 год лишения свободы. Если же данные деяния совершены организованной группой, сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере и совершены лицом с использованием своего служебного положения, предполагается наказание штрафом в размере до 1,5 млн рублей либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в раз­ мере до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет либо без такового.

Предлагается также введение ответственности за производство, хранение и реализацию игрового оборудования с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

«Реального результата в сфере противодействия незаконному игорному бизнесу можно добиться в том случае, если будет установлена уголовная ответственность за производство, хранение, реализацию игрового оборудования (устройств или приспособлений, используемых для проведения азартных игр), которое может быть использовано для организации и проведе­ния азартных игр», — считают авторы пакета законопроектов.