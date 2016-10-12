Нижний Новгород, 12 октября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Нижегородская мэрия хотела бы в 2017 году направить на уборку дорог от снега планируется направить более 1 млрд рублей. Пока говорить об этой сумме рано. Окончательно известно, сколько денег Нижний Новгород сможет выделить на борьбу с последствиями снегопадов, станет лишь после того, как будет принят бюджет города на 2017 год. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству в гордуме Нижнего Новгорода заявил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин.

pixabay.com Уборка снега

По его словам, мэрия планирует существенно увеличить число подрядчкиов для уборки города. Если раньше их было восемь, то в 2017 году планируется привлечь уже 20 компаний.

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Для того, чтобы обеспечить им фрот работ, некоторые районы города будут разделены на участки. В частности, Нижегородский район будет разбит на 9 участков, Советский на пять. В остальных районах города так и останется по одному участку.

Конкурсы по отбору подрядчиков для уборки города в зимний период пройдут в в конце октября — ноябре 2016 года.

В настоящее время администрации города не удалось закрыть кредиторскую задолженность за 2015 год. Долги муниципалитета за этот период составляют более 150 млн рублей. Кроме того, за 2016 году уже накоплена кредиторская задолженность на сумму более 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, после каждого снегопада ситуация на дорогах в городе близка к критической. Нижний Новгород превращается в город, передвижение по которому возможно с огромным трудом.

Периодическая смена городского руководства положительных сдвигов в вопросе уборки дорог от снега не приносит. Каждый раз у чиновников находятся объективные, по их мнению, причины, почему город месяцами остается неубранным.

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В начале 2016 года прокуратура возбудила сразу несколько административных дел по итогам проверок качества уборки улиц Нижнего Новгорода от снега.

Осенью 2016 года депутаты гордумы Нижнего Новгорода решили пересчитать работающих в городе дворников, чтобы выяснить их реальную численность. Депутаты подозревают, что реальное работающих дворников, о котором сообщают домоуправляющие компании, завышено в несколько раз. Именно это и является причиной многочисленных жалоб, которые поступают от жителей Нижнего Новгорода в зимний период.

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Кроме того, депутаты выяснили, что и укомплектованность дорожно-эксплуатационных предприятий кадрами водителей спецтехники и дорожных рабочих недостаточна для эффективной работы. Подготовка спецтехники и заготовка противогололедных материалов идет с опозданием.