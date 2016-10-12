Чебоксары, 13 октября, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Новый виток развития получило уголовное дело на экс-полпреда главы Чувашии при президенте России Леонида Волкова, которого подозревают в незаконном присвоении более 2 млн рублей в качестве премии за все четыре года госслужбы. Заключённый под домашний арест бывший вице-премьер правительства направил через своего адвоката письмо в адрес президента РФ Владимира Путина. Письмо Путину получило эффект разорвавшейся бомбы, как, впрочем, и само уголовное дело на Волкова. Не то чтобы в окружении главы региона Михаила Игнатьева не было лиц, оказавшихся на скамье подсудимых за коррупционные преступления, однако никто из них не писал президенту. В регионе расценивают это письмо как сигнал бывшим «товарищам» и прогнозируют самый неожиданный исход, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Письмо Леонида Волкова, стр.1

Леонид Волков в своём письме отмечает, что в настоящее время существует «угроза превращения борьбы с коррупцией на региональном уровне в выполнение своеобразных планов и решение локальных «политических» вопросов с дискредитацией как президентской власти, так и самой идеи борьбы с коррупцией». Так, в отношении него УФСБ России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение в форме присвоения в особо крупном размере»).

«Постановлением от 30 мая 2016 я по данном делу привлечен в качестве обвиняемого. 26 августа 2016 года предъявлено повторное обвинение (за премиальную часть зарплаты за 2012−2015 годы), — пишет Волков. Вместе с тем, по его словам, действующая система оплаты труда в полпредстве существовала задолго до его прихода на эту должность — с декабря 2006 года, и его предшественник на посту Геннадий Федоров (ныне главный федеральный инспектор по Чувашской Республике) получал зарплату и премию по той же системе.

«Каких-то новшеств и новых правил по оплате труда в представительстве я не вводил!» — восклицает Леонид Волков.

В письме указывается, что «денежные средства на выплату премиальной части всем работникам представительства, в том числе и полномочному представителю, заранее закладывались в смете представительства в составе фонда оплаты труда ежегодными постановлениями Кабинета министров Чувашской Республики. А распоряжения о разрешении премировать полномочного представителя издавались ежеквартально за подписью председателя правительства республики.

Леонид Волков отмечает, что в полпредстве проходили финансовые ревизии, однако их замечания сводились только к тому, чтобы во внутренних приказах представительства о премировании работников делались корреспондирующие ссылки на соответствующие распоряжения Кабинета министров о премировании. И замечания эти были устранены.

«Однако спустя год возбуждается уголовное дело со следующей логикой: если во внутренних приказах представительства не было ссылок на соответствующие распоряжения Кабинета министров Чувашской Республики (хотя сами распоряжения Кабинета министров Чувашской Республики с разрешением премирования были выпущены), то эти приказы по представительству незаконны. А если эти приказы незаконны, то и получение премиальной части заработной платы за 4 года работы — хищение! И такое хищение, по логике следствия, началось с первых дней моей работы и продолжалось ежемесячно в течение 4 лет в размере моей ежемесячной премиальной части заработной платы», — пишет Волков, отметив, что таким образом общая сумма премий составила более 2 млн рублей.

В письме отмечается, что предварительное расследование ведется уже шестой месяц: «Чтобы «нарисовать» состав преступления против меня, расследование в нарушение ст. 152 УПК РФ осуществляется не в Москве, по месту нахождения представительства и получения заработной платы, а в Чувашии. В связи с этим я лишен конституционного права на судебную защиту своих прав, в т.ч. и на судебную проверку законности возбуждения уголовного дела. И Ленинский районный суд г. Чебоксары, и Замоскворецкий районный суд г. Москвы отказываются рассматривать жалобу на незаконное возбуждение уголовного дела, так как каждый из них возвращает жалобу без рассмотрения со ссылкой на подсудность в другом регионе. Хотя согласно ст. 36 УПК РФ споры о подсудности между судами не допускаются».

Экс-полпред уверен, что «определенная группа лиц по предварительному сговору за счет меня решила выполнить в части Чувашской Республики план по борьбе с коррупцией среди высших должностных лиц региона»: «Этим можно отвести подозрения от тех, кто реально причастен к коррупции в Чувашской Республике».

В заключение Леонид Волков высказывает убеждённость в собственной невиновности и приводит главный аргумент: если по логике следствия получение премии незаконно, то таким же незаконным должно быть и получение премии его предшественником. «Но какие-либо претензии со стороны следствия к Федорову Г.С. отсутствуют, что еще раз доказывает законность и обоснованность системы оплаты труда в представительстве, отсутствие состава какого-либо преступления в моих действиях и наличие «заказного» характера уголовного дела против меня», — отмечает Волков.

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В регионе расценивают это письмо экс-полпреда, который был в ранге вице-премьера правительства Чувашии, как сигнал бывшим «товарищам».

«Письму Путину предшествовало обращение Волкова к жителям республики на 13 страницах с упоминанием всех заслуг, миллиардах приведённых в республику денег, перед которыми меркнут эти 2 млн рублей премиальных за несколько лет службы и могут вызвать усмешку, — прокомментировал ИА REGNUM лидер чувашских «Патриотов России» Владислав Солдатов. — Там было много других подробностей о подарках, цветах и прочем, что относится к понятию «представительские расходы». Однако на письмо это никто не отреагировал. Бывший член правительства сидит, униженный, обиженный и оскорблённый, всеми забытый, один, в однокомнатной квартирке под домашним арестом. Бывшие «товарищи» не приходят и никак не реагируют. И, судя по всему, терпение его на исходе и он вот-вот заговорит. Потому даёт ещё один сигнал. Это письмо Путину — скорее, предупреждение бывшим «товарищам».

По мнению Солдатова, шесть месяцев «одиночного плена» может вывести любого, и возможен самый неожиданный исход: «Тут никакого здоровья не хватит, как говорится. Я думаю, что Волков прекрасно понимает, что ставит под определённую опасность своё здоровье. Поэтому это письмо президенту — некая страховка своей жизни. В конце концов, возможно, что Москва действительно разберётся в системе оплаты труда чувашских чиновников и закроет этот вопрос».