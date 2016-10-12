Москва, 12 октября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Основной темой встречи министра энергетики России Александра Новака с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Бератом Албайраком на полях XXIII Мирового энергетического конгресса в Стамбуле стала реализация достигнутых в августе текущего года по итогам переговоров лидеров России и Турции договоренностей о поэтапном восстановлении торгово-экономического сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Александр Новак выразил надежду, что в ближайшее время «Аккую Нуклеар» — проектная компания по строительству первой турецкой атомной станции по российскому проекту — получит статус стратегического инвестора. «Присвоение статуса стратегического инвестора существенно повысит инвестиционную привлекательность проекта, приблизит сроки его окупаемости и увеличит размер предусмотренных межправительственным соглашением отчислений турецкой стороне от чистой прибыли», — заявил российский министр.

Greg Dunlap На АЭС

«Проект АЭС «Аккую» имеет стратегическое значение не только для Турции, но и для России, — заявил эксперт Olymp Trade Юрий Прокудин. — Причин здесь достаточно много: во-первых, после охлаждения отношений между странами из-за ситуации в Сирии Турция попала в достаточно непростую ситуацию, выбрав, в итоге, курс на улучшение отношений с РФ. Для Турции это дало два глобальных проекта: «Турецкий поток», который пришел на смену «Южному потоку» и даст Турции дешевый газ, а также новую АЭС, которая будет построена с учетом новейших технологий и будет создаваться с участием наиболее высококвалифицированных российских специалистов».

«Для Турции проект интересен с точки зрения диверсификации энергетики, развития внутренней инфраструктуры, а также возможности привлечения инвестиций со стороны компаний, занимающихся строительным бизнесом, — уверен эксперт. — Для РФ данный проект является еще одним (правильнее сказать, одним из многих) достижением, которые помогут Росатому укрепить свои позиции на рынке атомной энергетики».

«Хотелось бы также заметить, что в 2023 году Турция будет отмечать 100-летие Турецкой республики, что также может послужить катализатором реализации проекта в сжатые сроки, поскольку, по оценкам специалистов, к этому времени вполне возможно запустить первый блок новой АЭС», — резюмировал Прокудин.