Калуга, 12 октября, 2016, 17:19 — ИА Регнум.



Free Stock Photos Клещ

Порядка 51 человек и в том числе 24 ребенка пострадавшие и от укуса клещей за минувшую неделю этого года в десяти районах Калужской области, а также в городах в Калуге и Обнинске, сообщает 12 октября корреспондент ИА REGNUM, по информации калужского регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, специализированной лабораторией от людей, укушенных клещами, было исследовано 79 экземпляров иксодовых клещей, а процент людей зараженных боррелиями клещами составил 17,7%.

Более 238 га площадей территории области обработано против клещей и в первую очередь, школьные площадки, городские парки и скверы, а также дворы детских садов.