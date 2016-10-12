Москва, 12 октября, 2016, 17:18 — ИА Регнум. В рамках плановой боевой подготовки атомный подводный ракетоносец Северного флота «Новомосковск» из акватории Баренцева моря произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура на Камчатке, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

mil.ru Запуск ракеты с подводной лодки

Пуск ракеты был произведён из подводного положения. Головная часть ракеты «Синева» пришла в назначенное время к цели, расположенной на камчатском полигоне Кура.

Напомним, ранее атомная подводная лодка «Георгий Победоносец» также успешно произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты по учебной цели.