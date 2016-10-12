Москва, 12 октября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Воздействие европейских санкций на российскую экономику сильнее всего выражается в затруднениях доступа к некоторым технологиям, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия зовёт». .

pixabay.com Ограничение доступа

Российский президент отметил, что несмотря на часто повторяемые утверждения об отсутствии влияния санкций, это влияние есть и оно выражается прежде всего в ограничении передачи нужных России технологий. Владимир Путин подчеркнул, что это явление вредит не только российской экономике, но и мировой экономике в целом, так как экономика России является одним из секторов общемировой экономики. Глава российского государства подчеркнул, что Россия с этим, конечно, справится, но те, кто продолжает санкционное давление на нее, в конечном итоге вредят себе.

Напомним, ранее экономические санкции Евросоюза против России были продлены до конца января 2017 года.