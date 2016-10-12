Йошкар-Ола, 12 октября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Объем просроченной задолженности по заработной плате в Марий Эл в течение месяца увеличилась на 43,4%. По состоянию на 1 октября текущего года, сумма долгов по зарплате в республике составляет 9,209 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Задолженность практически поровну распределяется между предприятиями обрабатывающих производств — 51,3% и организациями, работающими в сфере сбора сточных вод и отходов — 48,7%.

Так, обрабатывающие предприятия задолжали 181 работнику 4,72 млн рублей. Таким образом, средний объем долгов по зарплате в этой сфере составил 26,07 тыс. рублей.

Организации по сбору сточных вод и отходов не выплатили 192 сотрудникам 4,489 млн рублей или 23,38 тыс. рублей каждому.

Средний размер невыплаченной зарплаты в Марий Эл в отношении 373 граждан составил 24,68 тыс. рублей.

В Маристате подчеркнули, что задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней в республике отсутствует.

Отметим, что по сравнению с данными на 1 января текущего года, задолженность по зарплате в Марий Эл выросла на 51,2%. Тогда долги по зарплате в республике составляли 6,088 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России задолженность по зарплате до 1 сентября снижалась в течение пяти месяцев. На 1 сентября 2016 года она составила 3531 млн рублей, снизившись за август на 135 млн рублей (3,7%), относительно 1 апреля снижение составило 940 млн рублей (21%).