Берлин, 12 октября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Германии снижается количество людей, подающих заявления на получение убежища, но остаётся значительным, со ссылкой на главу МВД ФРГ Томаса де Мезьера передаёт Spiegel.

Mstyslav Chernov Беженцы

Как отмечал в сентябре де Мезьер, в 2015 году в Германию прибыли до 890 тысяч беженцев.

В текущем году, согласно члену Христианско-демократического союза, их насчитывается 213 тыс. К сравнению, за аналогичный период (январь-сентябрь) годом ранее приехали 577 000 мигрантов.

Таким образом, наступил «перелом тренда в теме беженцев», добавил немецкий министр.