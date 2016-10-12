Красногорск, 12 октября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Подмосковье было выявлено 96 крупных свалок мусора, большая часть из которых располагалась возле садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В целом, дачный сезон в Подмосковье традиционно сопровождается серьезной «мусорной» нагрузкой. Об этом заявила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора.

pixabay.com Свалка

По словам Витушевой, в дачный сезон наибольший наплыв дачников испытывают Одинцовский, Истринский, Дмитровский, Солнечногорский, Клинский, Пушкинский, Щелковский, Ступинский, Чеховский, Раменский, Наро-Фоминский и Рузский районы области, а также городской округ Домодедово.

«Традиционно, дачный сезон в Подмосковье сопровождается «мусорной» нагрузкой. С начала года в регионе было выявлено 96 крупных свалок и 456 очаговых навалов мусора общим объемом более 16 тысяч кубометров. Большая часть скоплений мусора зафиксирована именно вблизи садоводческих объединений региона», — пояснила Витушева, подчеркнув, что 15% всех СНТ страны приходится именно на Подмосковье.

Тем не менее, по итогам работы ведомства, Витушева заявила, что объем мусора на обочинах дорог и остановках общественного транспорта, на маршрутах массового движения дачников уменьшился почти в три раза, а крупные свалки отсутствуют вовсе. Также почти все (93%) садоводческих товариществ региона заключили договора на вывоз мусора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя совета молодёжного движения экологов Подмосковья «Местные» Татьяны Дмитриевой, проблема несанкционированных свалок в регионе связана с безнаказанностью граждан и слишком низкими штрафами. «Лично я вижу ситуацию в том, что присутствует безнаказанность. Когда фиксируются вереницы мусоровозов, идущие по направлению к свалкам, оказывается, что все они частные лица, а штраф для частных лиц — около 5 тыс. рублей. Что это за сумма? А когда поляна превращается в такой очаговый навал, то она в ближайшее время ни на что не будет пригодна, так как почва и воды отравляются», — заявила эколог.