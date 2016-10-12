Нижний Новгород, 12 октября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода намерена внести изменения в местные нормативные градостроительные акты. Об этом заявила директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына.

Там, где спортплощадок нет вообще, местные жители пытаются создать их самостоятельно, с местным колоритом

По ее словам, поправки в местные нормативы должны вступить в силу с 1 января 2017 года. В связи с изменениям федерального законодательства, проекты проекты планировки и межевания территорий должны содержать обоснование и разрабатываться на основании местных нормативов градостроительного проектирования.

При подготовке поправок был проанализирован опыт разработки подобных документов в городах-миллионниках.

В настоящее время уже разработаны изменения в нормативы по благоустройству, озеленение территорий и обеспечение парковками.

После вступления в силу новых нормативных актов для новостроек будут установлены нормы площади спортивных и детских площадок на одного жителя, а также площадок для отдыха взрослого населения.

«В действующих сегодня нормативах написано просто — не менее 10% от территории жилой зоны. Этого явно не достаточно», — считает Коновницына.

Состояние некоторых уже действующих спортплощадок во дворах Нижнего Новгорода оставляет желать лучшего

Кроме того, прорабатывается вопрос по нормированию процентного соотношения функциональных зон в парках, разрабатываются общие требования по охране атмосферного воздуха, защите от шума, охране почв, очистке поверхностных вод, защите от электромагнитного излучения и радиации, нормы очистки территории от бытовых отходов.

Отдельно прорабатывается вопрос правового обеспечения размещения парковок для общественных нужд в пределах красных линий улиц, изменения норм размещения парковок для торговых центров и вблизи крупных узлов общественного транспорта.

Планируется, что в местных нормативах также будут отражены уточненные нормы по объектам социальной инфраструктуры и радиусам доступности этих объектов для жителей.

При застройке новых территорий будут учтены максимальная плотность населения, отступы от красных линий и от границ земельных участков, требования к максимальной этажности.

Кроме того, новый документ также будет включать ряд требований по обеспечению безбарьерной среды, эксплуатации инженерных сетей, к размещению нестационарных объектов и рекламных конструкций.

При строительстве и эксплуатации дорожно-транспортной сети будет учитываться классификация дорог, пропускная способность, ширина и количество полос движения, правовые основы того, что можно размещать в пределах красных линий, а что нельзя.