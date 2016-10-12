«Инвесторов сдерживает отсутствие длинных дешёвых кредитов»
Арамиль, Свердловская область, 12 октября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В Свердловской области в условиях непростой экономической ситуации те инвесторы, которые получили по итогам года прибыль, не спешат вновь вкладывать свои средства в модернизацию производства или на создание новых предприятий. Об этом сообщил глава Арамильского городского округа Владимир Герасименко корреспонденту ИА REGNUM.
«Инвесторов сдерживает невнятная налоговая политика, отсутствие длинных дешёвых кредитов и чётких преференций со стороны государства в отношении малого и среднего бизнеса», — считает мэр Арамили.
Он отметил, что сейчас в банках на депозитах лежит много средств, но деньги «не работают», так как брать кредиты под высокие проценты для развития бизнеса никто не станет. «Какой дурак при рентабельности бизнеса в 8% возьмёт кредит под 20% годовых? Дураков нет!» — считает Владимир Герасименко.
Из других немаловажных факторов, которые также отпугивают потенциальных инвесторов, по мнению градоначальника — существующее административное давление на бизнес и большая теневая составляющая в малом и среднем бизнесе. По его словам, на данный момент больше всего в инвестициях нуждается реальный сектор экономики и предприятия, работающие по программе импортозамещения.
Владимир Герасименко убеждён, что государство должно выработать чёткую и внятную экономическую программу и налоговую политику. «По проведённым недавно исследованиям порядка 25% предпринимателей в стране ждут внятной экономической и налоговой политики. Пока нет чёткой позиции государства и нет сигнала для бизнеса. Также нужны налоговые льготы для предприятий, которые проводят модернизацию производства, хотя бы на 25% налоговых зачётов», — убеждён он.
Тем не менее именно в Свердловской области, по словам мэра, органы региональной государственной власти оказывают существенную поддержку.
«Развитие в ГО Арамиль идёт за счёт того, что Фонд поддержки малого и среднего бизнеса субсидирует три четверти кредитной ставки. Если бы этого не было, никакой инвестор не пришёл бы. Мы стараемся, чтобы инвестор, который заходит на нашу площадку немедленно получал исчерпывающую информацию, а также доступ к инфраструктуре. И на данный момент мы четвертые по уровню инвестиционной привлекательности среди муниципалитетов Свердловской области», — сообщил глава администрации Арамили.
Существующую систему оценки инвестиционной привлекательности Владимир Герасименко считает исчерпывающей, и уверен, что если государство обеспечит для бизнесменов возможность получения длинных и дешёвых кредитов, то инвестиции пойдут в регионы.
«Кредиты на реализацию серьёзных объёмов инвестиций должны выдаваться на пять лет под 5% годовых до выхода нового предприятия на точку безубыточности», — подытожил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на июньском экономическом форуме в Санкт-Петербурге напомнил, что губернаторы будут нести личную ответственность за инвестиционный климат в своём регионе. Также тема повышения инвестиционной привлекательности российских регионов обсуждалась ещё 7 сентября на заседании рабочей группы Государственного совета.
Напомним, что в преддверии заседания Госсовета ИА REGNUM совместно с Центром развития регионов и поддержки приоритетных проектов запускают специальный проект «Стань участником Госсовета». Его задача — узнать мнение максимально широкого круга представителей делового сообщества, экспертов, ученых и чиновников о том, что нужно сделать для повышения мотивации региональных офисов, как это скажется на деловом климате, что заставит бизнес идти в регионы с инвестициями.
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