Арамиль, Свердловская область, 12 октября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В Свердловской области в условиях непростой экономической ситуации те инвесторы, которые получили по итогам года прибыль, не спешат вновь вкладывать свои средства в модернизацию производства или на создание новых предприятий. Об этом сообщил глава Арамильского городского округа Владимир Герасименко корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Инвесторов сдерживает невнятная налоговая политика, отсутствие длинных дешёвых кредитов и чётких преференций со стороны государства в отношении малого и среднего бизнеса», — считает мэр Арамили.

Он отметил, что сейчас в банках на депозитах лежит много средств, но деньги «не работают», так как брать кредиты под высокие проценты для развития бизнеса никто не станет. «Какой дурак при рентабельности бизнеса в 8% возьмёт кредит под 20% годовых? Дураков нет!» — считает Владимир Герасименко.

Из других немаловажных факторов, которые также отпугивают потенциальных инвесторов, по мнению градоначальника — существующее административное давление на бизнес и большая теневая составляющая в малом и среднем бизнесе. По его словам, на данный момент больше всего в инвестициях нуждается реальный сектор экономики и предприятия, работающие по программе импортозамещения.

Владимир Герасименко убеждён, что государство должно выработать чёткую и внятную экономическую программу и налоговую политику. «По проведённым недавно исследованиям порядка 25% предпринимателей в стране ждут внятной экономической и налоговой политики. Пока нет чёткой позиции государства и нет сигнала для бизнеса. Также нужны налоговые льготы для предприятий, которые проводят модернизацию производства, хотя бы на 25% налоговых зачётов», — убеждён он.

Тем не менее именно в Свердловской области, по словам мэра, органы региональной государственной власти оказывают существенную поддержку.

«Развитие в ГО Арамиль идёт за счёт того, что Фонд поддержки малого и среднего бизнеса субсидирует три четверти кредитной ставки. Если бы этого не было, никакой инвестор не пришёл бы. Мы стараемся, чтобы инвестор, который заходит на нашу площадку немедленно получал исчерпывающую информацию, а также доступ к инфраструктуре. И на данный момент мы четвертые по уровню инвестиционной привлекательности среди муниципалитетов Свердловской области», — сообщил глава администрации Арамили.

Существующую систему оценки инвестиционной привлекательности Владимир Герасименко считает исчерпывающей, и уверен, что если государство обеспечит для бизнесменов возможность получения длинных и дешёвых кредитов, то инвестиции пойдут в регионы.

«Кредиты на реализацию серьёзных объёмов инвестиций должны выдаваться на пять лет под 5% годовых до выхода нового предприятия на точку безубыточности», — подытожил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на июньском экономическом форуме в Санкт-Петербурге напомнил, что губернаторы будут нести личную ответственность за инвестиционный климат в своём регионе. Также тема повышения инвестиционной привлекательности российских регионов обсуждалась ещё 7 сентября на заседании рабочей группы Государственного совета.

Напомним, что в преддверии заседания Госсовета ИА REGNUM совместно с Центром развития регионов и поддержки приоритетных проектов запускают специальный проект «Стань участником Госсовета». Его задача — узнать мнение максимально широкого круга представителей делового сообщества, экспертов, ученых и чиновников о том, что нужно сделать для повышения мотивации региональных офисов, как это скажется на деловом климате, что заставит бизнес идти в регионы с инвестициями.

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