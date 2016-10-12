Калининград, 12 октября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Почти 72% жителей Калининграда считают, что отмена местного приграничного передвижения (МПП) повлияла на их выезд в Польшу. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM привели в Калининградской социологической службе, которая опросила горожан 7−9 октября 2016 года.

Дорога на Варшаву

Около 27% респондентов заявили о том, что отмена малого приграничного передвижения не повлияла на их планы, поскольку доступными остались шенгенские визы.

В КСС уточнили, что за восемь последних лет снизилась доля тех, кто совсем не выезжает за пределы Калининградской области (раньше таких горожан было более трети, сейчас — 23%). Каждый четвертый выезжает за рубеж довольно часто (25,4%), и ещё 36% также ездят за границу, но очень редко.

При этом выяснилось, что на территорию «большой России» выезжают всего 16% жителей Калининграда.

Говоря о месте проведения новогодних каникул, 46% калининградцев ответили, что никуда не поедут и будут отмечать праздник дома. За рубеж — в европейские страны — собираются ехать 12%. При этом в Польше провести Рождество планируют 5,2% калининградцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что минувшим летом Польша в одностороннем порядке отменила льготное передвижение россиян и поляков, проживающих в Калининградской области и части северных воеводств Польши. В настоящее время жители Варминьско-Мазурского и Поморского воеводства собрали подписи к премьеру Беате Шидло с просьбой возобновить МПП, поскольку туристы из России поднимали экономику депрессивных польских регионов.

За год поток туристов из Калининградской области в Польшу сократился на 20,7%.