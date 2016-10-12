Калининград, 12 октября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Калининградской области к временному исполнению обязанностей приступил новый вице-премьер. Это Александр Шендерюк-Жидков, до этого работавший финансовым директором агропромышленного предприятия «Содружество».

gov39.ru Александр Шендерюк-Жидков

Шендерюк-Жидков в 2004 году закончил экономический факультет Балтийского федерального университета в Калининграде. В компанию «Содружество» пришёл в 2006 году.

Шендерюк-Жидков — член Калининградской торгово-промышленной палаты, в которой возглавляет комитет по налогам, тарифам и развитию Особой экономической зоны. Также он входит в рабочую группу по разработке нового закона «О Калининградской области».

Группа компаний «Содружество» из Калининграда является крупнейшим маслоэкстракционным заводом в России, занимаясь переработкой сои.

ИА REGNUM отмечает, что назначение Шендерюка-Жидкова подтверждает курс на «эпоху молодых чиновников» — новому вице-премьеру 33 года, а врио калининградского губернатора Антону Алиханову — 30 лет.

«Тему молодости» затронула Калининградская социологическая служба, опросившая горожан 7−9 октября 2016 года. С тезисом: «Молодой губернатор — свежие нестандартные, прогрессивные решения» согласились 48,9% калининградцев. Около 28% не согласны с таким мнением. Нейтральная группа — 22,7%.

«В целом можно сказать о том, что около половины горожан считают, что без определённого жизненного багажа или опыта какие-то моменты будут не видны», — итожит КСГ.