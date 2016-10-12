Москва, 12 октября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не ждет обвала рубля

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Центробанк не ждет резкого падения курса рубля, сообщила глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина.

«Не ждем», — сказала она в кулуарах форума «Россия зовет».

Аналогичный прогноз Набиуллина давала в сентябре. «Такие предсказания (об обвале рубля) периодически возникают к разным месяцам в году привязанные. Никаких оснований для таких ожиданий нет. Никаких. Мы не видим даже рисков повышения волатильности», — заявила Набиуллина.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, цены на нефть и обменный курс рубля не являются единственными факторами, которые Банк России учитывает при принятии своих решений. «Ни цены на нефть, ни обменный курс не могут являться единственным спусковым механизмом при принятии решения», — говорит Набиуллина. Глава ЦБ обратила внимание на возможность быстрее снизить ключевую ставку — при условии роста нефти и рубля.