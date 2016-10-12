Москва, 12 октября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по спросу на сырье в 2016 году на 0,13 млн баррелей — до 94,4 млн баррелей, говорится в ежемесячном докладе организации.

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По данным ОПЕК, оценка сменилась из-за более низкого снижения поставок в странах Северной и Южной Америк, а также Китае и ОЭСР. Кроме того, на прогноз повлияли высокие темпы роста индикатора в Латинской Америке, Африке и странах бывшего Советского Союза.

ОПЕК также повысила прогноз по добыче нефти в России в 2016 году — до 11,04 млн баррелей в день (+ 50 тыс. баррелей к сентябрьскому прогнозу). Это на 0,19 млн баррелей больше, чем в 2015 году.

При этом в США, по мнению экспертов ОПЕК, добыча нефти снизится на 0,42 млн баррелей в сутки — до 13,62 млн баррелей. В 2017 году этот показатель ожидается на уровне 13,46 млн баррелей в день.