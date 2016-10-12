Иваново, 12 октября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Дополнительные средства из бюджета Российской Федерации поступят в Ивановскую область на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства региона. Областным департаментом здравоохранения региона уже подготовлена вся аукционная документация и внесены изменения в график закупок.

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Как рассказала заместитель председателя регионального правительства — директор департамента здравоохранения Ивановской области Светлана Романчук, финансовые средства поступят согласно подписанному соответствующему распоряжение правительства России. В документе оговорено распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в текущем году из федерального бюджета регионам Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.

По её словам, это как раз те долгожданные федеральные дополнительные средства для закупки лекарств льготным категориям граждан, в первую очередь, инвалидам.