Москва, 12 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум.



Фриц Вагнер. В кабачке

В 2017 году доходы консолидированного бюджета от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта выше 9% запланированы в объеме 58,988 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом свидетельствуют данные проекта федерального бюджета на 2017−2019 годы, опубликованные на портале нормативно-правовых актов.

Доходы от акцизов на алкоголь в 2018 и 2019 годах ожидаются в том же объеме — 58, 988 млрд рублей.

Речь идет об акцизах на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья.

В Минфине ожидают, что больше всего от продажи алкоголя бюджет получит от Татарии (8,84 млрд рублей ежегодно за 3 года), Московской области (6,39 млрд рублей ежегодно за 3 года) и Кабардино-Балкарии (2,98 млрд рублей 3 года).