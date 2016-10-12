Анкара, 12 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Комментируя заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, предложившей в ходе минувших дебатов предоставить оружие партии «Демократический союз» (ДС), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призыв к поддержке курдов недопустим, передаёт Life.

JerzyGorecki Огонь

«Заявление госпожи Клинтон является недопустимым. Заигрывать с террористами — то же самое, что играть с огнём. Огонь обойдёт нас стороной, но остальных не пощадит», — заявил Эрдоган.

Напомним, Клинтон заявила о своём согласии на то, чтобы предоставить сирийским курдам оружие, на дебатах в Сент-Луисе (штат Миссури, США). В Турции ДС считается террористической организацией.