Москва, 12 октября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. 1,7 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на оплату труда членов Совфеда и их помощников в 2017 году. Общие затраты на деятельность Совета Федерации при этом составят 5,4 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2017 год, размещенном на портале правовой информации.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Конкретно по статье «Совет Федерации» в документе указаны расходы в размере 5 млрд 391 млн 576 тыс. рублей. На выплаты сенаторам и их помощникам приходится 1 млрд 723 млн 916 тыс. рублей, и ещё 3 млрд 667 млн 660 тыс. рублей — на «обеспечение деятельности Совфеда».

Как следует из документа, из этих средств расходы на выплаты аппарату и иным службам составят 1 млрд 495 млн 498 тыс. рублей. При этом в проекте бюджета также значится аналогичная статья, расходы по которой составляют 2 млрд 664 млн 641 тыс. рублей.