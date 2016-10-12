Москва, 12 октября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Защита просит Гагаринский суд Москвы вынести оправдательный приговор в отношении 3-х молодых людей, являющихся участниками гонки с полицией по улицам столицы. Об этом, как передает «Агентство Москва», заявил адвокат фигуранта дела Виктора Ускова.

wallsbox.ru Фемида

«Обвинение не представило ни одного доказательства предварительного сговора, — говорит адвокат. — По данному делу можно вынести только один приговор — оправдательный. И прошу вынести такой приговор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября гособвинитель попросил суд приговорить троих молодых людей, среди которых сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров, к срокам от 2 лет до 2 лет 7 месяцев лишения свободы.

Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Видеоролик, на котором группа молодых людей «развлекается» на внедорожнике, злостно нарушая ПДД на виду у стражей порядка, появился в интернете в мае 2016 г. На кадрах видно, как молодые люди пытаются скрыться от сотрудников полиции на огромной скорости, пересекая сплошные полосы, выезжая на тротуары и газоны. При этом нарушители сами транслировали свои действия в соцсеть Periscope.

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