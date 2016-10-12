Санкт-Петербург, 12 октября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 12 октября одобрили в первом чтении проект городского закона, увеличивающего размер выплат на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей в приемных семьях. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, законопроект был внесен губернатором Санкт-Петербурга.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

В случае его принятия будут внесены изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, в соответствии с которыми размер ежемесячных выплат на приемных детей, а также детей под опекой и попечительством возрастет с нынешних 8 745 рублей до 10 444 рублей.

Как отметил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, в этом случае выплаты возрастут почти на 20% и превысят размер прожиточного минимума для детей в Санкт-Петербурге, который сегодня составляет 9 932,60 руб.

«Принятие данного законопроекта является одной из первоочередных задач для петербургского парламента нового созыва <…> Несмотря ни на какие экономические трудности, поддержка усыновителей, защита семьи, материнства и детства всегда будут оставаться приоритетом государственной политики в социальной сфере», — заявил спикер парламента Петербурга.

По данным городских властей на конец августа текущего года, в Петербурге проживает 11 983 ребенка, которые потеряли родителей или остались без родительского попечения. Большинство из них (86,1%) живут в новых семьях.

«Нам необходимо поощрять людей, изъявивших желание заботиться о таких детях», — сказал ранее губернатор Георгий Полтавченко. Он сообщил, что сумма выплаты будет индексироваться, а в 2018 году ее необходимо повысить.