Рим, 12 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Креативный директор итальянского модного дома Roberto Cavalli Питер Дундас покинул свой пост, имя его преемника пока неизвестно, сообщает Business of Fashion.

gettyimages.in Питер Дундас

На бренд Roberto Cavalli, как и на других представителей сегмента люкс, повлиял глобальный экономический климат, отмечает издание. В 2015 году реальный рост на рынке личных товаров класса люкс составил всего 1% по сравнению с 2014 годом.

Норвежец Питер Дундас сотрудничал с Роберто Кавалли в период с 2002 по 2005 год, после чего работал на Emanuel Ungaro и Pucci. В марте прошлого года дизайнер вернулся в итальянский модный дом.