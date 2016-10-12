Абуджа, 12 октября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. В результате взрыва заминированного автомобиля на северо-востоке Нигерии погибло восемь человек, сообщает 12 октября Reuters.

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Заминированный автомобиль врезался в такси и взорвался в городе Майдугури в северо-восточном штате Борно. Около восьми человек погибли, 15 человек получили ранения. Во время взрыва пять человек находилось в такси.

Власти Нигерии считают, что взрыв был организован террористической группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, с 31 августа нигерийские военные начали масштабное наступление на позиции «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Борно.

Командующий операцией Лаки Ирабор заявил об «окончательном уничтожении» группировки в течение двух недель, однако пока добиться победы над самой жестокой исламистской группировкой в мире не удалось.