Оренбург, 12 октября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) получила от правительства Оренбургской области уведомление об исполнении предупреждения в полном объеме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Столовая

Стоит отметить, в июне 2016 года антимонопольный орган принял решение выдать предупреждение в результате рассмотрения заявления НП «Федерация рестораторов и отельеров». По мнению заявителя, действия правительства Оренбуржья явились нарушением антимонопольного законодательства, выраженного в установлении запрета на розничную продажу алкогольной продукции в объектах предприятий общественного питания, отнесенных к типам «ресторан», «бар», «кафе», «закусочная» и «кофейня», без сертификата соответствия услуг.

ФАС России установила, что в соответствии с действующим законодательством РФ услуги общественного питания не отнесены к объектам обязательного подтверждения соответствия. При этом сертификация услуг предприятий общественного питания является платной процедурой, стоимость таких услуг в Оренбургской области составляет в среднем около 5000 рублей ежеквартально.

По мнению антимонопольного органа, оплата стоимости услуг по сертификации может привести к необоснованному увеличению расходов и повышению непроизводительных издержек хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

ФАС России посчитала, что подобные требования могут установить барьер, препятствующий вхождению на рынок новых предприятий, а также создавать необоснованные издержки для действующих участников рынка.

Федеральная антимонопольная служба в соответствии с установленной процедурой выдала предупреждение региональному органу власти о необходимости устранения признаков нарушения. Ответной реакцией стало исполнение предупреждения.

«Одна из задач ФАС России — предупредить нарушение. Применение такого инструмента, как предупреждение, позволило устранить нарушение антимонопольного законодательства до возбуждения дела. Добровольное выполнение предупреждения исполнительным органом власти свидетельствует о надлежащей правовой оценке вменяемого нарушения», — отметил начальник Контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.