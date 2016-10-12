Подольск, Московская область, 12 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Спустя двое суток после отключения отопления и горячей воды из-за газовых долгов котельной «Подольского электромеханического завода» некоторые объекты микрорайона Шепчинки подмосковного Подольска начнут получать тепло по временной схеме с помощью передвижной модульной котельной. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

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По словам заместителя директора «Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы» Федора Житарюка, смонтированная блочно-модульная котельная обеспечит теплоснабжением два детских сада, наркологический диспансер и большой 5-этажный жилой дом.

Отмечается, что монтаж котельной начался в ночь на 12 октября. Подача тепла на запланированные объекты начнется днем 12 октября.

Как, в свою очередь, заявил заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Владислав Лукьяненко, 11 октября долг за газ АО «Подольский электромеханический завод» был частично переведен на счет ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

«Вчера мы добились от руководства АО «Подольский электромеханический завод» решения о «расщеплении» платежей за газ с тем, чтобы средства от управляющей компании поступали непосредственно в ООО «Газпром межрегионгаз Москва», а не на завод. Вчера, 11октября, уже было перечислено 1 млн 700 тысяч рублей. Мы надеемся, что к исходу сегодняшнего дня, 12 октября, этот вопрос будет решен положительно и в домах жителей микрорайона появятся отопление и горячая вода. Это наша самая главная задача», — заключил Лукьяненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 октября жители почти 30 многоквартирных домов, а также больница и два детских сада в микрорайоне Шепчинки не получают горячую воду и отопление из-за долга котельной завода за газ.