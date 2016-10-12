Рига, 12 октября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Обучать латышскому языку людей, ищущих убежище необходимо даже в том случае, если они не получат в Латвии статус беженца или альтернативный статус, или не собираются оставаться в стране, заявила методист отдела образования, Агентства латышского языка Эрика Пичукане, координирующая обучение латышскому в центре расселения беженцев в Муцениеки, сообщает LETA.

Флаг Латвии

«Я считаю, что учить латышский язык людям, ищущим убежища, надо даже в том случае, если они не получили в Латвии статус беженца или альтернативный статус, или решили здесь не оставаться. Они уедут с совершенно другим отношением к людям из Европы, с хорошим отношением. Беженец знает латинский алфавит, он научился учиться, в дальнейшем ему будет легче. Это не зря потраченные деньги. В конце концов, мы живем в Европе, а не где-то отдельно от нее», — выразила мнение Пичукане.

В сою очередь, на вопрос, является ли обучение латышскому языку обязательным условием для прибывающих в страну беженцев, Пичукане пояснила: «Мы обучаем латышскому языку даже тех людей, которые сами прибыли в нашу страну в силу различных обстоятельств. Мы не можем заставить прийти на занятия по латышскому языку ни одного человека, ищущего убежища. Этого можно добиться лишь благодаря доброй воле и работе учителя». По мнению педагога, латышский язык является одним из путей интеграции. Она также отметила, что около 90% обитателей Муцениеки ходят на занятия по латышскому языку, так как это, в том числе, является хоть какой-то сменой обстановки. «Они все время находятся в одном месте, средств у них немного. Занятия дают им возможность не только освоить латышский язык, но и узнать что-то новое», — рассказала Пичукане.

Напомним, чтобы претендовать на работу, мигрантам сначала надо получить статус беженца или альтернативный статус. После этого необходимо пройти курсы в Госагенстве занятости, где их подготовят к госэкзамену по латышскому языку. Для сдачи латышского на категорию уровня A1 выделено 120 учебных часов, на уровень A2 — еще 120 часов. Пичукане признает, что 120 уроков для людей без образования или с полностью иным образованием — это совсем мало. Она добавила, что если они за это время выучат хотя бы элементарные фразы и выражения — объяснения о том, как тебя зовут, откуда ты приехал, сколько тебе лет, чем занимаешься и т.д., это хороший результат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из 23 беженцев, которых Латвия приняла в рамках европейской программы предоставления убежища, двое остались в стране, остальные отправились в Германию. Основные сложности, с которыми в Латвии столкнулись беженцы — поиск жилья, получение медпомощи, а также трудоустройство. В свою очередь, Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис считает, что том, что принятые в рамках программы перемещения ЕС беженцы хотят отправиться в страны, где ситуация с пособиями более привлекательная, нет ничего неожиданного. Кучинскис признает, что в Латвии есть определенные проблемы, с которыми сталкиваются беженцы, например, с необходимостью внесения аванса при съеме жилья или с поисками работы. Это комплексный вопрос, отметил премьер. «Но мы не будем тоталитарной страной, которая построит стену и всех остановит», — добавил глава правительства.