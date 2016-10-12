Москва, 12 октября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина во Францию состоится позже, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

maintain1975 Париж

«В отмене этого визита нет ни драмы, ни трагедии, этот визит состоится позже», — заявила Матвиенко журналистам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин решил отменить свой визит в Париж, запланированный на 19 октября, из-за «выпавших из программы мероприятий», отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил, что готов был провести переговоры по Сирии, но при этом не намерен участвовать в других мероприятиях. Он также отметил, что отмена визита не помешает воспользоваться другими возможностями для дискуссии с Россией.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что власти страны сожалеют об отмене визита Путина, поскольку они были готовы обсуждать с ним ситуацию в Сирии. Песков не стал комментировать слова главы французского МИД по поводу отмены визита.