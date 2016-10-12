Москва, 12 октября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Российские специалисты и их зарубежные коллеги разработали метод уничтожения раковых клеток с помощью наночастиц и обычного витамина В2, передает ТРК «Звезда».

Scienceblog.ru Раковые клетки

Ученые создали специальные наночастицы, которые делают рибофлавин, то есть витамин В2, ликвидатором раковых клеток. Опыты на мышах, которым привили человеческий рак, показали, что после однократного ввода дозы наночастиц произошло замедление роста клеток опухоли, а ее объем сократился на 90%.

Отмечается, что в клетки мышей вводилось большое количество препарата, после чего грызунов облучали лазером. В исследовании принимали участие специалисты из российских университетов и институтов РАН, а также ученые из Франции и Австралии.