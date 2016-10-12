Душанбе, 12 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Размер налоговых недоимок на начало сентября 2016 года в Таджикистане составил около 825 млн сомони (более 6,5 млрд рублей). Только с начала года этот показатель уже достиг 125 млн сомони (порядка 986 млн рублей). Об этом сегодня, 12 октября, сообщил председатель Налогового комитета Нусратулло Абдуллозода, выступая на заседании нижней палаты парламента.

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«Налоговым комитетом предприняты множество мер для взыскания указанного объема налогов, однако желаемых результатов не достигнуто. Главная причина роста долгов по налогам заключается в сложном финансовом положении налогоплательщиков. К настоящему времени налоговые задолженности имеют 30% предпринимателей», — добавил он.

Напомним, что согласно отчету Всемирного экономического форума Competitiveness Report, Таджикистан входит в тройку стран с самой высокой налоговой нагрузкой. Общая налоговая нагрузка страны, по подсчетам аналитиков, составляет 80,9%. Выше этот показатель только в Аргентине (137,3%) и Боливии (83,7%).

Эксперты отмечают, что налоговая политика Таджикистана носит не стимулирующий характер, а имеет «явно конфискационные оттенки», и именно она стала одним из факторов девальвации национальной валюты.