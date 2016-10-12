Стамбул, Турция, 12 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Россия видит потенциал сотрудничества с Турцией в привлечении туристов страны, сообщил сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии, глава Минэнерго Александр Новак.

Бахчисарай

«Хочу подчеркнуть, что Россия также заинтересована в привлечении туристов из Турции. Здесь у нашего сотрудничества есть неиспользованный потенциал», — сказал Новак.

По словам министра, туристический поток из России в Турцию «полностью восстановлен», также как и чартерное авиасообщение между странами.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, улучшение отношений между Москвой и Анкарой началось после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения РФ и российскому народу за инцидент со сбитым в ноябре 2015 года российским самолётом.