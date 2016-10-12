Ашхабад, 12 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Чиновники Дашогузского велаята (бывшей Ташогузской области) Туркмении и города Дашогуз принудительно отправляют на уборку хлопка работников образования и здравоохранения, а также сотрудников других государственных учреждений, пишет «CA-news» со ссылкой на туркменских правозащитников.

annca Хлопок

«Учителей, медиков, технический персонал школ, больниц и поликлиник, учреждений культуры, спортивных организаций, предприятий почтовой и электрической связи, как и в прошлые годы, вновь привлекают для выполнения полевых работ в местах раннего созревания урожая в этрапах (районах — прим. ИА REGNUM ) Гурбансолтан эдже, Рухубелент, Сапармурата Туркменбаши. Каждому коллективу бюджетной сферы определено конкретное хлопковое поле, каждому сборщику установлен «дневной план», — пояснили они.

При этом все расходы на дорогу, проживание и питание при отбывании этой «трудовой повинности», которая продлится не один месяц, сотрудникам госорганизаций приходится брать на себя. Также отмечается, что многие туркменистанцы вынуждены нанимать безработных сограждан для того, чтобы самим не выполнять эту трудоемкую и совершенно безвозмездную работу.

«Я заплатил наемнику за каждый день работы по 10 манатов (178 рублей). Моя месячная зарплата составляет 400 манатов (7130 рублей), из которых 300 манатов (5348 рублей) придется отдавать этому человеку. Такое повторяется из года в год», — сообщил правозащитникам учитель одной из туркменских школ.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, сельхозпроизводители Туркмении в 2016 году изъявили намерение довести объемы собранного хлопка до 1,05 млн тонн.

Также следует отметить, что ранее ряд известных мировых компаний, в том числе IKEA, H&M, Zara, Lee, Wrangler и Mango, заявили о прекращении сотрудничества с туркменским текстильным комбинатом Turkmenbashy Jins Kompleksi из-за протестов правозащитников, обвинивших власти Туркмении в принудительной отправке не только взрослых жителей этой среднеазиатской страны, но и подростков на уборку хлопка.