Лондон, 12 октября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. «Джонсон начал яростную атаку на Москву и сказал, что рассмотрит все возможные варианты оказания давления на нее ради прекращения бомбардировок осажденного Алеппо».

ahundt Лондон

Самым действенным, по-видимому, британский дипломат считает «протесты перед посольством России». Причем в версии, подаваемой британской газетой, призыв дипломата звучит так, что невозможно понять, где протесты должны происходить: на улицах Лондона, Москвы или Дамаска.

Идея Джонсона была поддержана в палате общин депутатом от Лейбористской партии Энн Клуид, которая «сказала, что хочет видеть миллионы людей, демонстрирующих свое негодование».

«Что происходит? Где демонстрации, которые мы видели во многих предыдущих подобных случаях — в Ираке, Восточном Тиморе и Камбодже? Где эти демонстрации сейчас? Я хочу видеть, я призываю людей, слушающих эту дискуссию — два миллиона, три миллиона или четыре миллиона человек действовать вокруг пределов российского посольства день за днем», — цитирует Mirror. — В трехчасовых чрезвычайных дебатах по Сирии депутаты всех фракций призвали к созданию бесполетной зоны, чтобы остановить авиационную поддержку Россией сирийских войск».

Судя по тексту, озвученному лейбористкой, предпочтительным вариантом антивоенных беспорядков была бы организация их «на чужой территории» — в России или Сирии.

Посольство России в Лондоне, как отмечает издание, выслушало и изучило критические высказывания в адрес Москвы, после чего на своем акаунте в Твиттере поместило следующее: «Участие России в Сирии — это тысячи освобожденных городов и деревень и тысячи тонн доставленной гуманитарной помощи. В чем состоит участие Великобритании?»

Ответа на этот вопрос Mirror не приводит. Не сообщает даже, был ли он вообще.