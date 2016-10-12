Рига, 12 октября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Реформа финансирования медицины лишит латвийских трудовых эмигрантов возможности лечиться на родине за счет государства, если они не платят здесь налоги, такое предложение Министерства здравоохранения было одобрено правительством, сообщает портал Lsm.lv.

valelopardo Врач

Модель финансирования здравоохранения, которую предпочло правительство, предусматривает принцип равноправности: медуслуги сделают доступными для всех налогоплательщиков независимо от возраста, уровня доходов и состояния здоровья. Латвийским налогоплательщикам государство готово обеспечить оговоренный пакет софинансируемых из госказны услуг.

В свою очередь тем, кто живет и работает за границей, придется лечиться в Латвии платно, или пользоваться социальными благами, предоставляемыми здравоохранением в стране проживания. «Наверное, это те, насчет кого возникало больше всего беспокойства, что они получают услуги в Латвии», — заявила Министр здравоохранения Анда Чакша.

Чакша также выразила удовлетворение тем, что Кабинет министров выбрал модель финансирования, не предусматривающую дополнительных сборов с населения (останутся «пациентские» взносы, которые взимались и ранее). «Страхование означает, что в него включены все жители, являющиеся налоговыми резидентами в Латвии», — пояснила министр.

Напомним, правительство Латвии 11 октября концептуально одобрило рекомендованный Минздравом вариант модели финансирования здравоохранения, предусматривающий обеспечение финансирования медицины за счет государственного обязательного универсального страхования из средств госбюджета.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, абсолютное большинство латвийцев, проживающих за границей (78%), уверены, что правительство Латвии не интересует их судьба, 59% эмигрантов никогда не слышали о государственном плане реэмиграции, 30% не собираются возвращаться никогда (даже в старости) и ни при каких условиях.

В свою очередь, около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при Министерстве обороны. Так, среди семей, в которых говорят на латышском языке, покинуть Латвию готовы 30,1% респондентов. Среди русскоговорящих семей этот показатель еще выше — 35,2%. В первую очередь желающих уехать из Латвии привлекает возможного большего дохода и социальных гарантий.