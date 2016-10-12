Брянск, 12 октября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» продолжает добиваться оплаты долгов за электричество громкими заявлениями и угрозами отключения электричества. 12 октября в пресс-службе организации сообщили о том, что энергетики направили в суд более 500 исков в отношении школ и детских садов Брянска и области с требованием отдать долги за поставку электроэнергии. При этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, по итогам судебных разбирательств учебные заведения переплатили более 1 млн рублей.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

При этом, по сравнению с 2015 годом, в 2016 ситуация ухудшилась. Так, в прошлом году только в отношении восьми школ было введено частичное ограничение электроэнергии. В 2016 году таких организаций было 28.

«Некоторые социально значимые объекты, пользуясь своим статусом «неотключаемых», не торопятся платить по счетам. Тем не менее, российское законодательство позволяет нам ввести частичное ограничение подачи электрической энергии», — говорится в сообщении.

При этом, по данным на 6 октября 2016 года, общая задолженность потребителей в Брянской области составляет почти 774 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Брянская городская администрация заявила о том, что с ООО «ТЭК-Энерго» подписано соглашение о реструктуризации долгов городских школ и детских садов перед энергетиками. Долг образовательных учреждений перед поставщиком электроэнергии составляет примерно 49 млн рублей. Задолженность будет погашена до конца 2017 года. При этом мэрия и горсовет говорят о том, что долги остались после бывших градоначальников.