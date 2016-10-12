Челябинск, 12 октября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В конкурсной процедуре отбора победителя на разработку новой маршрутной сети челябинского общественного транспорта выиграла компания, предложившая выполнить работы за 1 рубль, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления транспортом администрации Челябинска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявок от претендентов на конкурс по разработке новой маршрутной сети было три. Участие в конкурсе приняли ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» из Перми, ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта» и челябинская компания ООО «ТЕЗАН», которая и предложила цену контракта всего 1 рубль.

Максимальная сумма была предложена пермяками — 2 млн 550 тыс. 001 рубль. Скорее всего это обосновывается большим опытом работы компании «Радар», которая проектировала новые маршрутные сети для общественного транспорта в разных городах России. Однако предложение пермяков было отклонено, по причине несоответствия конкурсной документации.

Предложение второго участника, ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта», было в пять раз меньше — 500 тыс. рублей, но все же уступило предложению малоизвестной челябинской компании «ТЕЗАН», которая взялась выполнить работы за символический 1 рубль. Предыдущим опытом подобных разработок компания похвастаться не может, однако залоговую сумму для обеспечения госконтракта в размере 510 тыс. рублей собирается внести до срока заключения контракта, который должен состоятся 24 октября. Если же внесенной обеспечительной суммы не будет, то контракт заключат со следующим участником конкурсной процедуры — ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта».

Челябинцы уже недоумевают по поводу низкой стоимости работ и подозревают, что потенциальный партнёр как-то связан с властями.

Напомним, решение о создании новой маршрутной сети выдвинул, назначенный 26 сентября 2016 года главой управления муниципальным транспортом, Роман Болотов. Он сменил часто критикуемого, предыдущего начальника муниципального транспорта Олега Козлова, который кроме повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Челябинска практически ничего не реализовал.

В планах городских властей оптимизировать маршрутную сеть, вместе с тем снизить количество нелегальных перевозчиков, довести распределение потоков пассажиров до соотношения 50 на 50 процентов. В настоящее время соотношение частного и муниципального пассажирооборота достигает 70 на 30 процентов.

В открытом доступе об ООО «Тезан» — скудная информация. Его учредителем является Скуднова Анна Павловна, ООО было создано в 2014 году. Размер уставного капитала составляет 10 тыс. рублей.