Курск, 12 октября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Представлять Курскую областную думу в Совете Федерации ФС РФ будет Валерий Рязанский. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы, кандидатуру сенатора утвердили на первом заседании регионального парламента, которое состоялось 11 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Рязанский уже занимал пост сенатора с 2011 по 2016 год, до этого он был депутатом Государственной думы.

«Курский городской портал» передает, что на заседании депутат от ЛДПР Владимир Федоров предложил не торопиться с выбором сенатора, так как законодательство дает на это почти месяц, и отложить решение до следующей встречи депутатов, но его не поддержали коллеги.

На этом же заседании депутаты проголосовали за председателя и его заместителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, шестой созыв Курской облдумы был избран в единый день голосования 18 сентября. Списки кандидатов выдвигали пять партий. Победила «Единая Россия» с 50,17% голосов, ЛДПР набрала 18,44% голосов избирателей, КПРФ — 18,14% и «Справедливая Россия» — 6,99%. Единственная партия, которая не смогла преодолеть пятипроцентный барьер — «Зеленые». Они получили всего 2,5% голосов. Из 45 мест в региональном парламенте 23 получили одномандатники, 22 — депутаты, избранные по партийным спискам.