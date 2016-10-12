Москва, 12 октября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не обсуждали кандидатуры на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщил в среду, 12 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вчера (11 октября) было, что президент и с Исинбаевой разговаривал, — цитирует Пескова RT. — Он с Исинбаевой о другом совсем разговаривал, он не разговаривал с Исинбаевой об Олимпийском комитете. Остальное — это дело времени».

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что намерен в ближайшее время покинуть свой пост. Пока кандидатов на должность президента ОКР нет, радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источники сообщала, что им может стать известная спортсменка Елена Исинбаева.

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