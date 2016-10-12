Москва, 12 октября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. «Отеческое» отношение Запада к Украине привело к тому, что Киев перестал прислушиваться к мнению Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 октября заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя критику президента Франции Франсуа Олланда главой МВД Украины Арсеном Аваковым за его позицию по конфликту в Донбассе.

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«Агрессивная критика, граничащая с оскорблениями, которой подверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков президента Франции Франсуа Олланда за его позицию по конфликту в Донбассе, показывает, к чему привело «отеческое» отношение Запада к Киеву», — заявил Клинцевич.

По мнению сенатора, в Киеве «уже и слышать не хотят о выполнении Минских соглашений», и Арсен Аваков, уверен парламентарий, «выразил общее мнение нынешнего украинского руководства».

«Такое впечатление, что на Украине решили поставить крест на «нормандском формате», рассчитывая на благоприятные для себя результаты президентских выборов в США», — считает Клинцевич.

«Словом, для Украины Европа уже не товарищ — даже робкие попытки мирного урегулирования конфликта в Донбассе вызывают резкую отповедь», — добавил он.

Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал президента Франции Франсуа Олланда за его предложение провести выборы в Донбассе, а затем вернуть Киеву контроль над границей. «Франсуа Олланд, президент Франции, выступая сегодня в ПАСЕ, высказал абсолютно неприемлемые для Украины вещи. Он потребовал сначала проведения выборов в Донбассе и лишь затем вывода оккупационных войск России с украинской земли и возвращение контроля Украины за украино-русской границей. Он хочет выборы сразу после прекращения огня и разведения войск!.. (…) Французский президент много на себя берет!» — написал министр в своем Facebook.