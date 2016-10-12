Москва, 12 октября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы французского МИДа Жан-Марка Эйро по поводу отмены визита Владимира Путина в Париж.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, слова Эйро должно разъяснять министерство иностранных дел России. Что касается визита президента РФ в Париж, то по его поводу Кремль «уже все сказал», и добавить к этому нечего.

Ранее министр иностранных дел Франции заявил, что власти страны сожалеют об отмене визита Путина, поскольку они были готовы обсуждать с ним ситуацию в Сирии.

Напомним, Песков пояснил 11 октября, что визит Путина во Францию и его встреча с президентом страны Франсуа Олландом не состоятся.