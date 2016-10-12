Вашингтон, 12 октября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Межправсоглашение по газопроводу «Турецкий поток» между Россией и Турцией — очередное поражение США. Реализация проекта означает сближение Москвы, Анкары и ЕС в лице Брюсселя, следовательно, это является началом создания экономического пространства, которое не сможет контролировать Вашингтон. Такую точку зрения выражает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

en.kremlin.ru Флаги России и Турции

Трубопровод может сделать Турцию важным «газовым хабом» Европы, а доля России на европейском энергетическом рынке значительно возрастет. Далее произойдет слияние РФ, Турецкой Республики и ЕС, что не под силу будет контролировать США. Понимая это, американцы пытались помешать реализации проекта, пишет автор. «Турецкий поток» нарушает планы США, так как американские производители сланцевого газа намеревались конкурировать с российским голубым топливом на европейском рынке. Еще один неприятный для Вашингтона фактор заключается в том, что американцам удобнее контролировать Украину и с политической, и с экономической точки зрения, но благодаря «Турецкому потоку» Киев остается ни при делах.

Как отмечает DWN, «Турецкий поток» выгоден государствам, которые не придерживаются проамериканской линии и действуют на мировой арене в рамках собственной политики. В качестве примера автор материала приводит Венгрию и Грецию, которые хотят стать более влиятельными в ЕС, выступают за строительство нового газопровода. «Турецкий поток» — проблема, например, для Польши, так как из-за этого газопровода она не будет рассматриваться как альтернативный маршрут для экспорта российского газа.

Напомним, что ранее вице-президент по энергосоюзу Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью РИА «Новости» заявил, что Европейская комиссия выступает за сохранение транзита российского голубого топлива через Украину после 2019 года, но, несмотря на это, ЕС не отказывается окончательно от возможности получения газа из РФ от «Турецкого потока». По итогам встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком Шефчович заявил, что ЕК сейчас должна оценить все потребности в газе в Европе, еще один важный момент — какой вариант получения газа будет наиболее коммерчески целесообразным.

ИА REGNUM сообщало, что 10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по реализации проекта «Турецкий поток». Предполагается строительство двух ниток — одна для нужд Турции, другая — для Европы. Морским участком трубопровода будет на 100% владеть российский «Газпром», сухопутной частью — Турция. В соглашении Россия оставила за собой право на отказ от строительства второй нитки газопровода, если это будет необходимо. В случае отказа Москва компенсирует Анкаре определенную сумму. Она еще не установлена и будет известна только после подписания дополнительного соглашения по «Турецкому потоку».

Что касается Украины, то она стала высказывать обеспокоенность по поводу проекта сразу, как Россия и Турция начали активно работать над реализацией проекта. Так, в августе через несколько дней после того, как главы РФ и Турции объявили о возрождении «Турецкого потока», глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что создание этого газопровода противоречит интересам Европы.