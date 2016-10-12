Ярославль, 12 октября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов официально выразил отношение к идее развесить портреты руководителей области и города в образовательных учреждениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

yarregion.ru Дмитрий Миронов

Эту тему Миронов затронул в конце заседания регионального правительства.

«Подобные мероприятия фельетонного характера недопустимы», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов сказал, что в мэрии должны быть приняты кадровые решения в отношении инициатора организации «инормационных стендов». Вероятно, его нужно будет найти и уволить. Поручение разобраться с инициативой городских властей дано директору департамента образования Ярославской области Ирине Лободе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководители образовательных учреждений пожаловались в СМИ, что их заставляют повесить в школах и детских садах портреты врио губернатора Дмитрия Миронова, ио мэра Ярославля Владимира Слепцова, директора департамента образования мэрии Ярославля Андрея Кальсина.