Москва, 12 октября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Одной из обязанностей министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, призвавшего провести акцию протеста у посольства России в Лондоне, является обеспечение безопасности диппредставительств в этой стране других государств. В остальном о заявлении Джонсона хорошо сказали в МИД России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 12 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя призыв Джонсона к протесту против «действий России в Сирии» в форме акции перед российским посольством в Лондоне, Песков отметил, что Джонсон должен помнить о своих должностных обязанностях.

«Наверняка министру хорошо известно о Венской конвенции и об обязанности Британии нести ответственность за безопасность диппредставительств на её территории», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, агрессивный призыв Джонсона прозвучал накануне, 11 октября: «Безусловно, я бы хотел видеть демонстрации тех, кто выступает против войны, у российского посольства. Но где же коалиция «Останови войну»?»

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ей стыдно за своего британского коллегу.

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