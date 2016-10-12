Москва, 12 октября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Для безаварийной работы предприятия группы компаний «Росводоканал» выполнили значительный объём работ по ремонту и модернизации оборудования в Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери и Тюмени. На эти цели в 2016 году направлено более 1 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе ГК «Росводоканал», в ходе подготовки к зимнему сезону региональные предприятия ГК «Росводоканал» провели перекладку более 35 км и промывку более 2 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Проведен текущий ремонт и техническое обслуживание 15 тыс. единиц запорной арматуры, из них 4 тысячи — заменены на новые. Завершены масштабные работы по обслуживанию и ремонту более 10,5 тыс. водопроводных и канализационных колодцев.

ГК «Росводоканал» Ремонт засова

В рамках ремонтной программы в текущем году специалистами компании заменено 1,2 тыс. и отремонтировано 3 тыс. пожарных гидрантов, произведен капитальный и текущий ремонт около 2 тыс. водоразборных колонок. На водоочистных и очистных сооружениях канализации проведены необходимые работы по ревизии, ремонту и замене оборудования.

«Своевременное и качественное проведение ремонтов позволяет повысить надежность городских систем водоснабжения и водоотведения, что особенно важно для работы наших объектов в условиях низких температур. Все мероприятия выполнены в соответствии с утвержденными графиками и планами работ», — отметил генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

Кроме того, на всех объектах водоканалов полностью проверены системы отопления всех тепловых узлов, проведены гидравлические испытания и опрессовка. Завершены работы по подготовке автомобильной техники и сооружений к работе в зимних условиях. Организован и осуществляется производственный контроль за соблюдением правил промышленной и пожарной безопасности, а также требований охраны труда. Сформированы дежурные аварийно-ремонтные бригады на случай возникновения нештатных ситуаций.