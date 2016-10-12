Москва, 12 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о необходимости включить в проект федерального бюджета на 2017−2019 годы дополнительное финансирование по рядку направлений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Так, по словам главы правительства, потребует дополнительного финансирования строительство и ремонт школ.

«Если взять, например, тему строительства и ремонта школ, то на нее потребуется выделить дополнительные деньги, потому что этих денег в программах нет, — минимум 25 млрд рублей», — сказал он в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Также, по его словам, нужно определиться с дополнительным финансированием среднего профессионального образования в рамках WorldSkills и некоторых других направлений.

Кроме того, глава правительства напомнил о принятых ранее решениях о выделении значительных средств на поддержку малого бизнеса, включая развитие сети региональных лизинговых компаний для тех предприятий, которые работают с высокими технологиями.

«Говорили о создании системы одного окна в многофункциональных центрах для государственных и муниципальных услуг, которые таким компаниям оказываются. Также будем стимулировать развитие жилищного строительства в регионах», — указал Медведев.

«Действовать будем по нескольким направлениям, в том числе чтобы обеспечить участки инфраструктурой, поддерживать региональные программы благоустройства городов на уровне современных стандартов. Именно там должна формироваться благоприятная городская среда», — пояснил он, указав на договоренность о запуске проекта по благоустройству городских дворов вместе с «Единой Россией».

«Продолжим деятельность по строительству безопасных, современных дорог. Решение по источнику финансирования (я имею в виду отчисления от акцизов) уже принято, на необходимые субсидии может рассчитывать и Фонд развития моногородов», — добавил глава правительства.