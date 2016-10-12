Москва, 12 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об абсурдности обвинений в кибертерроризме, которые против России выдвигают США.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, обвинения в причастности официальной Москвы к хакерским атакам в США до сих пор остаются голословными. «Мы считаем эти обвинения абсурдными», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия является сторонницей международного сотрудничества в сфере борьбы с кибертерроризмом и будет будет оставаться приверженной принципам необходимости борьбы с хакерством и терроризмом.

Ранее МИД РФ назвал угрозы Соединенных Штатов ввести санкции за кибератаки, якобы совершенные хакерами из России, глупыми и провокационными предложениями отдельных лиц.

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