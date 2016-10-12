Калининград, 12 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. После более чем полугодового перерыва возобновлена работа грузового парома из «большой России» в Калининградскую область. По данным отраслевого портала «Российское судоходство», морской паром «Балтийск», работающий на линии Усть-Луга — Калининград, находился в ремонте 6,5 месяца.

rus-shipping.ru Морской паром «Балтийск»

Накануне судно доставило в Калининград 91 вагон грузов различной номенклатуры и семь единиц колёсной техники. Обратно паром повёз 63 вагона и 37 грузовиков и прицепов.

В октябре 2016 года паром выполнит ещё пять заходов в порт Калининград, уточнили в «Россудоходстве».

ИА REGNUM отмечает, что в июне 2016 года в Калининграде прошло совещание Совета безопасности России, на котором секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал железнодорожно-паромное сообщение из Калининградской области в Усть-Лугу — «единственной надёжной транспортной артерией».

Вместе с тем эксперты подчёркивают, что для оптимального морского грузотранзита в/из Калининградской области остро не хватает судов. В 2015 перевалку грузов по морю обеспечивали два парома с показателем 2 млн тонн грузов в год. Для сравнения: в 2015 году Калининградская железная дорога перевалила через территорию Литвы 11 млн тонн грузов, идущих в российские регионы.

В августе 2016 года стало известно, что вопрос о финансировании строительства трёх железнодорожных паромов для переправы Балтийск — Усть-Луга «завис» (цитата министра экономики Калининградской области Анастасии Кузнецовой) и отложен на формирование бюджета 2017−2019 годов.