Красногорск, 12 октября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Проект бюджета подмосковного Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2017 год будет внесен в Мособлдуму до 1 ноября. Депутаты планируют уделить внимание «рациональной» оптимизации учреждений здравоохранения. Об этом сообщается на официальном сайте областного парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская областная дума

По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева, на областном фонде лежит непростая задача по обеспечению финансирования качественной медицинской помощи.

«Учитывая существующие проблемные вопросы, при формировании бюджета фонда необходимо акцентировать внимание на эффективное использование финансовых средств в лечебных организациях и рациональную оптимизацию учреждений здравоохранения. В связи с этим необходим контроль за недопущением кредиторской задолженности. Особое внимание следует обратить также на работу страховых организаций в части реализации прав застрахованных граждан по оказанию бесплатной медицинской помощи и на оказание высокотехнологичной помощи в федеральных лечебных учреждениях», — заявил Голубев.

На данный момент проект закона проходит необходимые согласования и до 1 ноября будет внесён на рассмотрение Думы.

Напомним, бюджет фонда ОМС в 2016 году составил более 92 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года в Московской области было задержано руководство территориального фонда Обязательного медицинского страхования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.