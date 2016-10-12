Чанчжоу, Китай, 12 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. В китайском городе Чанчжоу запущен в серийное производство автомобиль Dongfeng AX5, официальные продажи кроссовера стартуют в ноябре, сообщает автомобильный портал Сhinamobil.ru.

autohome.com.cn Автомобиль Dongfeng AX5

Модель займет место в линейке Dongfeng между кроссоверами AX3 и AX7. Ожидается, что AX5 будет конкурировать с Geely Vision SUV, Baojin 560 и Haval H6.

Dongfeng AX5 будет доступен в двух вариантах двигателей — с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и атмосферным двигателем объемом 1,6 л и мощностью 124 л.с. Стоимость новинки пока неизвестна.